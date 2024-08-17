​Эвра: «Тевес - самый ленивый игрок на тренировках на моей памяти»

Бывший футболист Манчестер «Юнайтед» Патрис Эвра критически высказался о своём бывшем одноклубнике - Карлосе Тевесе. Он заявил, что не видел более ленивого игрока на тренировках, нежели «Апачи» - такое прозвище носит Тевес.

- Худший игрок, которого я видел на тренировках? Это Тевес. Ему вообще не нравилось тренироваться с командой, и я этого никогда не понимал. Он тренировался сам, дома. Но зато во время матчей он бегал как питбуль и оказывал давление на всех без исключения, - цитирует слова бывшего французского полузащитника FIVE.

И Патрис Эвра, и Карлос Тевес уже закончили свои игровые карьеры.