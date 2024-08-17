Тен Хаг прокомментировал победу «Манчестер Юнайтед» в первом туре АПЛ

«Манчестер Юнайтед» начал путь в новом чемпионате Англии с победы над «Фулхэмом» - 1:0. После игры комментарий дал главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг.

«Запасные игроки всегда важны. Приятно, когда в первой игре ты делаешь замену, и вышедший игрок [Зиркзее] забивает победный гол. Запасные всегда должны быть готовы.

Против «Фулхэма» всегда сложно играть, но мы очень хорошо защищались и прессинговали. Мы создали много моментов и должны были забивать раньше. Это единственная претензия к команде – реализация», - сказал тен Хаг в интервью Sky Sports.

Следующий матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» проведёт 24 августа – против «Брайтона».