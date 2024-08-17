Зиркзее высказался после дебютного гола за «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» начал новый чемпионат с минимальной победы над «Фулхэмом» (1:0). Автором единственного гола стал нападающий Джошуа Зиркзее, который пришёл в команду летом. После игры нидерландец дал комментарий.

«Выиграть первый домашний матч и забить гол – лучше и быть не может. Я благодарен, что смог испытать это потрясающее чувство в первой игре на «Олд Траффорд». Мы одержали победу, чего и хотели. Я не могу объяснить свои чувства.

Мне здесь очень тепло, и мы хотим добиться чего-то великого. «Манчестер Юнайтед» - огромный клуб. Здесь мы должны всегда стремиться к лучшему. Это подразумевает выкладку на 100% изо дня в день. Таков наш план», - сказал Зиркзее Sky Sports.