«МЮ» в самом конце матча забил единственный гол в ворота «Фулхэма»

«МЮ» с «Фулхэмом» пересеклись в матче-открытия Премьер-лиги, и «красным дьяволам» удалось лишь в конце вырвать победу. Команда Эрика тен Хага была явно острее соперника. Первый момент создан на 31-й минуте - голкипер гостей грубо ошибся с передачей, после чего Каземиро вывел Бруну Фернандеша на рандеву с голкипером, но немецкий вратарь исправил свою ошибку и выстрел португальца парировал. Каземиро из глубины отдал великолепный пас за спину защитникам в центр штрафной, Бруну Фернандеш с убойной позиции пробил в створ, но голкипер ногой парировал этот выстрел.

После перерыва Маркус Рэшфорд слева влетел в штрафную соперника и отдал пас в центр на Мэйсона Маунта, который из пределов вратарской пробил в створ, но кипер ногой с угрозой справился. И все же на 87-й минуте «МЮ» забил - Алехандро Гарначо получил игровой снаряд у правого края штрафной и прострелил в центр, Джошуа Зиркзее невероятным образом подставил ногу, от которой мяч закатился в левый нижний угол - 1:0. Есть первая победа «МЮ» в сезоне.