Автором первого гола в сезоне АПЛ стал новичок «Манчестер Юнайтед»

В пятницу вечером в Английской премьер-лиге открывается новый сезон. Первыми в борьбу вступили «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэм», которые пересеклись на поле стадиона «Олд Траффорд». Нули на табло сохранялись вплоть до 87-й минуты. А затем «красных дьяволов» вперёд вывел молодой нападающий Джошуа Зиркзее.

Стоит сказать, что Зиркзее пополнил состав «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно. Нидерландец перебрался в стан «красных дьяволов» из итальянской «Болоньи».

Следующий матч чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» проведёт в субботу, 24 августа, против «Брайтона» на выезде.