«Манчестер Юнайтед» и «Фулхэм» не забили друг другу в первом тайме матча открытия сезона АПЛ

Вечером 17 августа проходит первый матч в рамках нового сезона Английской премьер-лиги. В поединке друг с другом играют «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Фулхэм».

По итогу первого тайма счёт не открыт – 0:0. По ударам ожидаемо впереди хозяева поля, однако преимущество не столь огромное – четыре к одному, а по ударам в створ и вовсе равенство – один к одному. Владеют мячом больше игроки манкунианцев – 61 на 39.

Напомним, что текстовую трансляцию дебютного матча нового сезона АПЛ проводит наш портал. Впереди вторая половина игры! В составе «красных дьяволов» дебютировал Нуссаир Мазрауи, а со скамейки на поле могут выйти Маттейс де Лигт и Джошуа Зиркзее.