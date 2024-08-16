Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Трансфер Мамардашвили в «Ливерпуль» может сорваться

16 Августа 2024 • 21:20 Комментировать

Грузинский голкипер Георгий Мамардашвили стал одним из героев прошедшего чемпионата Европы, в связи с чем к нему возник большой интерес со стороны других клубов - более престижных, нежели «Валенсия», цвета которой он защищает все последние годы.

В частности, наиболее активен в этом смысле английский «Ливерпуль», однако препятствием может стать цена игрока - по информации испанского журналиста Эктора Гомеса, переговоры буксуют именно из-за этого пункта.

В то время как «Валенсия» просит за грузинского голкипера 40  миллионов евро, «Ливерпуль» предлагает меньше, хотя представителям клуба уже удалось договориться с самим футболистом. А его действующий контракт рассчитан ещё на три года, так что спешить «Валенсии» ни к чему.


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Ливерпуль Георгий Мамардашвили ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Из-за них «Реал» чуть не упустил Суперкубок УЕФА: три худших игрока матча против «Аталанты» Дзюба выбрал новый клуб Стало известно, почему игроки «Барселоны» жаловались Хави на Левандовски Джикия и Соболев могут снова оказаться в одной команде УЕФА обновил рейтинг клубов, «Реал» – на втором месте Беллингем высказался о своей позиции в «Реале» после прихода Мбаппе Флик договорился о новом трансфере «Барселоны» Криштиану Роналду сделал заявление перед началом сезона Можно забыть о голах со штрафных в современном футболе, объясняем почему Тренер выбрал клуб для Зиньковского, который может реанимировать его
У Мбаппе сразу гол и трофей: «Реал» разобрался с «Аталантой», выиграв Суперкубок УЕФА В Испании требуют уволить Флика из «Барселоны» после первого поражения в матче за трофей Трансферная бомба: «Реал» может купить звезду при одном условии «Краснодар» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Денисов опозорил сам себя, запретив своим игрокам смотреть РПЛ, где провёл всю карьеру Испания выиграла всё: в европейском футболе доминирует одна страна Криштиану Роналду сделал заявление перед началом сезона В «Спартаке» перестройка — клуб намерен избавиться от шести игроков «Реал» или «Барселона»: у кого больше шансов стать чемпионом Испании-2024/25 Седьмой гол Глушенкова, шестая победа «Зенита»: Латышонок не позволил «Динамо» спастись в Санкт-Петербурге
Спортивные новости
Экс-хоккеист СКА отреагировал на новость о том, что КХЛ может пополнить команда из Сербии Официально: Тайсон Фьюри и Александр Усик подерутся 21 декабря Рублёв проиграл Попырину в финале турнира в Монреале Рублёв уверенно разобрался с Арнальди и вышел в финал турнира в Монреале США вырвали первое место в медальном зачёте Олимпиады-2024 у Китая Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
16.08.24 в 22:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Фулхэм Фулхэм
1.57 4.20 4.80
Видео
17.08.24 в 14:30
Ипсвич Ипсвич
Ливерпуль Ливерпуль
7.00 5.20 1.35
Видео
17.08.24 в 17:00
Арсенал Арсенал
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
1.19 6.60 12.00
Видео
17.08.24 в 17:00
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Борнмут Борнмут
2.60 3.55 2.41
Видео
17.08.24 в 17:00
Ньюкасл Ньюкасл
Саутгемптон Саутгемптон
1.34 5.20 7.00
Видео
17.08.24 в 17:00
Эвертон Эвертон
Брайтон Брайтон
2.32 3.45 2.80
Видео
17.08.24 в 19:30
Вест Хэм Вест Хэм
Астон Вилла Астон Вилла
2.36 3.50 2.70
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 16 Августа
21:30 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» - «Фулхэм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:20 · Англия. Премьер-лига
Трансфер Мамардашвили в «Ливерпуль» может сорваться
21:18 · Англия. Премьер-лига
Мареска дипломатично ответил на вопрос о возможном подписании Осимхена и Фелиша
21:08 · Англия. Премьер-лига
Мазрауи, Каземиро и Рэшфорд – в старте «Манчестер Юнайтед» на матч с «Фулхэмом»
20:59 · Англия. Премьер-лига
Де Йонга не будет в «Манчестер Юнайтед»
20:33 · Англия. Чемпионшип
Джоб Беллингем продлил контракт с «Сандерлендом» официально
20:23 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Реал Сосьедад» проведут новый раунд переговоров по Мерино слухи
19:41 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» - лучшая команда первых туров за всю историю АПЛ
18:39 · Англия. Премьер-лига
«Челси» установил ценник на Мадуэке
17:49 · Англия. Премьер-лига
«Борнмут» потратил почти 40 млн евро на игрока «Порту» 1 официально
16:41 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола подтвердил, что Бобб пропустит 3-4 месяца
16:33 · Англия. Премьер-лига
Мареска: Дайте мне время
16:32 · Англия. Премьер-лига
Уокер: «Я собираюсь забить несколько голов в этом сезоне»
16:14 · Англия. Премьер-лига
Кэлвин Филлипс ушёл из «Манчестер Сити» в «Ипсвич» официально
16:08 · Англия. Премьер-лига
«Мы здороваемся»: Гвардиола высказался о будущем Канселу
15:56 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Уровня прошлого сезона нам не хватит для чемпионства»
15:47 · Англия. Премьер-лига
Артета не стал обсуждать слухи о Мерино, но дал ответ по трансферам
15:13 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола — о Мареске в «Челси»: «Дайте ему время»
15:09 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола назвал игрока, который ушёл из «Манчестер Сити»
15:04 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола отреагировал на возможное возвращение Эчеверри
14:57 · Англия. Премьер-лига
Важный игрок «Манчестер Сити» пропустит матч с «Челси»
14:43 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» объявил о новом трансфере за 30 млн евро официально
14:14 · Англия. Премьер-лига
Мендеш ведёт переговоры по будущему Канселу
14:05 · Англия. Премьер-лига
Угарте не попал в заявку «ПСЖ» - он хочет в «Манчестер Юнайтед»
13:53 · Англия. Премьер-лига
Невилл назвал следующего чемпиона Англии
Все новости
Рекомендуем