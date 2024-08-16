Трансфер Мамардашвили в «Ливерпуль» может сорваться

Грузинский голкипер Георгий Мамардашвили стал одним из героев прошедшего чемпионата Европы, в связи с чем к нему возник большой интерес со стороны других клубов - более престижных, нежели «Валенсия», цвета которой он защищает все последние годы.

В частности, наиболее активен в этом смысле английский «Ливерпуль», однако препятствием может стать цена игрока - по информации испанского журналиста Эктора Гомеса, переговоры буксуют именно из-за этого пункта.

В то время как «Валенсия» просит за грузинского голкипера 40 миллионов евро, «Ливерпуль» предлагает меньше, хотя представителям клуба уже удалось договориться с самим футболистом. А его действующий контракт рассчитан ещё на три года, так что спешить «Валенсии» ни к чему.