Мареска дипломатично ответил на вопрос о возможном подписании Осимхена и Фелиша

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска ответил на вопрос о возможности подписания в атаку Виктора Осимхена из «Наполи» и Жоау Фелиша из «Атлетико». Слухи в последнее время активно связывают лондонский клуб с этими футболистами.

«Я не буду комментировать игроков «Атлетико» и «Наполи». Клуб точно знает, что я думаю. Надеюсь, что до закрытия летнего трансферного окна мы сможем привлечь ещё несколько футболистов», - слова Марески приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

В стартовом туре Премьер-лиги «Челси» будет принимать «Манчестер Сити». Матч пройдёт в воскресенье, 18 августа.