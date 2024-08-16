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Мазрауи, Каземиро и Рэшфорд – в старте «Манчестер Юнайтед» на матч с «Фулхэмом»

16 Августа 2024 • 21:08 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Фулхэм
1 1.62 X 4.30 2 5.40
Через 0 ч. 25 мин.

Вечером пятницы стартует новый сезон Английской премьер-лиги. Открыть его предстоит «Манчестер Юнайтед» и лондонскому «Фулхэму». Игра начнётся в 22:00 на «Олд Траффорд».

Менее чем за час до матча «красные дьяволы» назвали свой стартовый состав, он выглядит так:

Онана, Мазрауи, Магуайр, Мартинес, Маунт, Фернандеш (к), Рэшфорд, Диалло, Каземиро, Далот, Майнуу.

Напомним, что дебютирует в этой игре за «Юнайтед» недавно прибывший в клуб из «Баварии» защитник Нуссаир Мазрауи. Ещё одно усиление линии обороны в лице Маттейса де Лигта – на скамейке запасных. Также там оказался Джошуа Зиркзее.

Текстовая трансляция игры пройдет на нашем портале.

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