Мазрауи, Каземиро и Рэшфорд – в старте «Манчестер Юнайтед» на матч с «Фулхэмом»

Вечером пятницы стартует новый сезон Английской премьер-лиги. Открыть его предстоит «Манчестер Юнайтед» и лондонскому «Фулхэму». Игра начнётся в 22:00 на «Олд Траффорд».

Менее чем за час до матча «красные дьяволы» назвали свой стартовый состав, он выглядит так:

Онана, Мазрауи, Магуайр, Мартинес, Маунт, Фернандеш (к), Рэшфорд, Диалло, Каземиро, Далот, Майнуу.

Напомним, что дебютирует в этой игре за «Юнайтед» недавно прибывший в клуб из «Баварии» защитник Нуссаир Мазрауи. Ещё одно усиление линии обороны в лице Маттейса де Лигта – на скамейке запасных. Также там оказался Джошуа Зиркзее.

Текстовая трансляция игры пройдет на нашем портале.