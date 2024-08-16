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Де Йонга не будет в «Манчестер Юнайтед»

16 Августа 2024 • 20:59 Комментировать

Полузащитник Френки де Йонг в летнее трансферное окно не сменит «Барселону» на «Манчестер Юнайтед». Как сообщает в социальных сетях известный журналист Флориан Плеттенберг, «красные дьяволы» не рассматривают кандидатуру де Йонга, несмотря на сообщения из прессы. Журналист подчёркивает, что никаких переговоров по переезду нидерландца на «Олд Траффорд» сейчас нет.

Отметим, что действующий контракт связывает 27-летнего Френки де Йонга с «Барселоной» до середины 2026 года. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают нидерландца в 70 миллионов евро.

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