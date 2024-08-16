«Арсенал» и «Реал Сосьедад» проведут новый раунд переговоров по Мерино

Центральный полузащитник «Реал Сосьедада» Микель Мерино всё ещё может продолжить карьеру в «Арсенале».

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, в ближайшие выходные дни стороны проведут новые переговоры, чтобы закрыть сделку по 28-летнему Мерино. По данным источника, «Арсенал» и «Реал Сосьедад» близки к оформлению трансфера.

Мерино выступает за «Реал Сосьедад» с 2018 года. За это время он принял участие в 242 матчах, в которых забил 27 мячей и записал на свой счет 30 результативных передач.

Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, стоимость Мерино составляет 50 миллионов евро.