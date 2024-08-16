«Манчестер Юнайтед» - лучшая команда первых туров за всю историю АПЛ

Вечером 16 августа стартует новый сезон Английской премьер-лиги. Football Insider поделился перед первым туром интересной статистикой.

Так, лучшей командой за всю историю первых туров Премьер-лиги является «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы в 32 матчах побеждали 21 раз, шесть раз играли вничью и пять раз проиграли. Суммарно у «красных дьяволов» 69 очков.

Второе место у «Челси», лондонцы отстали всего на один балл. 68 очков у синих суммарно за 32 первых тура.

Третье место рейтинга у «Ливерпуля», 61 балл. Четвёртое – у «Арсенала», 58 баллов. Замыкает пятёрку «Тоттенхэм» с 50 очками.

Текстовую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» - «Фулхэм» проведёт наш портал. Поединок стартует в 22:00 по московскому времени!