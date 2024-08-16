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«Челси» установил ценник на Мадуэке

16 Августа 2024 • 18:39 Комментировать

Лондонский «Челси» установил ценник на своего игрока Нони Мадуэке. Как сообщает The Athletic, клубам, желающим приобрести права на футболиста, придётся раскошелиться на 60 млн фунтов стерлингов. По нынешнему курсу это примерно 70 млн евро.

Мадуэке 22 года, в «Челси» он оказался в январе 2023 года. Связан с «синими» он длинным контрактом аж до 2030 года. Является выпускником футбольных академий «Тоттенхэма» и ПСВ.

«Челси» начинает футбольный сезон уже в грядущие выходные. Лондонский клуб в воскресенье, 18 августа будет играть против «Манчестер Сити» дома в первом туре нового сезона АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Нони Мадуэке
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