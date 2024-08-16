«Борнмут» потратил крупную сумму денег на форварда «Порту» Эванилсона. По информации Transfermarkt, «вишни» заплатили португальскому топ-клубу за новичка 37 млн евро, длительность контракта пока что не уточняется.

Эванилсон – молодой 24-летний бразилец. Играет в основном на позиции центрального нападающего. В «Порту» он провёл четыре года карьеры, в 2020 году клуб приобрёл его у бразильского «Томбенсе» за 8 млн евро. Игрок атаки является воспитанником «Флуминенсе».

«Борнмут» стартует в новом сезоне АПЛ уже в грядущие выходные. В субботу, 17 августа «вишни» отправятся в гости к «Ноттингем Форест».