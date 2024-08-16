Гвардиола подтвердил, что Бобб пропустит 3-4 месяца

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о травме, которую получил атакующий полузащитник Оскар Бобб.

«Это произошло на тренировке. К сожалению, он сильно ударился и получил травму. Ему предстоит операция, и мы надеемся, что он восстановится как можно скорее. Это будет примерно через три-четыре месяца. Мы очень расстроены, хотим увидеть его в строю как можно скорее», - сказал Гвардиола на пятничной пресс-конференции.

В стартовом туре Английской премьер-лиги «Манчестер Сити» сыграет против «Челси». Матч пройдёт в воскресенье, 18 августа. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.