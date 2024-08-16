Мареска: Дайте мне время

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска ответил на вопрос, нужно ли ему время на построение команды.

«Да. Иногда это звучит как оправдание от тренеров. Я знаю, что в футболе сложно рассчитывать на много времени, но в нашем случае процесс и идеи помогут сократить разрыв. Сейчас разница между нами и другими командами заключается во времени. В некоторых клубах тренеры работают по восемь лет. Со временем мы сократим разрыв. Надеюсь, это будет скоро», - сказал Мареска на пресс-конференции.

В первом туре Премьер-лиги «Челси» будет играть против «Манчестер Сити» на своём поле. Игра пройдёт 18 августа.