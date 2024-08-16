Уокер: «Я собираюсь забить несколько голов в этом сезоне»

Крайний защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер поделился ожиданиями от нового сезона.

— Я собираюсь забить несколько голов в этом сезоне. Я думаю, что у меня хорошие показатели, но мне все равно нужно добавлять, хоть мне уже и 34 года, — приводит слова Уокера BBC Sounds.

В прошлом сезоне защитник принял участие в 47 матчах с учетом всех турниров и записал на свой счет пять результативных передач.

Контракт Уокера с «Манчестер Сити» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 13 млн евро.

В первом туре нового сезона Английской премьер-лиги «горожане» сыграют на выезде с «Челси».