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Кэлвин Филлипс ушёл из «Манчестер Сити» в «Ипсвич» официально

16 Августа 2024 • 16:14 Комментировать

Как и ожидалось, полузащитник Кэлвин Филлипс перебрался из «Манчестер Сити» в «Ипсвич». На страницах официального сайта «Ипсвича» сообщается об аренде Филлипса у «горожан» на сезон 2024/2025.

За «Ипсвич» 28-летний Филлипс будет играть под номером 8. Отмечается, что хавбек имеет шансы дебютировать за свою новую команду уже в субботнем матче Премьер-лиги против «Ливерпуля».

Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола говорил о том, что Филлипсу нужна регулярная игровая практика, поэтому он решил уйти в «Ипсвич». Вторую часть прошлого сезона Кэлвин провёл в «Вест Хэме».

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