«Мы здороваемся»: Гвардиола высказался о будущем Канселу

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий по поводу будущего защитника Жоау Канселу.

«Он тренируется с нами. Посмотрим. Может, он останется, а может, уйдёт в аренду. Он любит играть в футбол и тренироваться. На тренировках мы здороваемся и разговариваем.

Что произойдёт, зависит от его агента. Мы должны относиться к нему так, как и к другим игрокам – с уважением. Сделаем всё возможное с учётом тех качеств, которыми он обладает. Я никогда не сомневался в его уровне, но посмотрим, что будет», - сказал Гвардиола на пресс-конференции.

В начале 2023 года в прессе писали о том, что между Гвардиолой и Канселу возник конфликт, поэтому футболист стал ездить по арендам.