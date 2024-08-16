Артета: «Уровня прошлого сезона нам не хватит для чемпионства»

Рулевой «Арсенала» Микель Артета дал комментарий по поводу наступающего сезона Премьер-лиги.

«Мы очень взволнованы. Мы скучали по соревнованиям – это был долгий период отсутствия. Мы полны энтузиазма. У нас была сложная предсезонная подготовка, но мы смогли адаптироваться. Это был большой вызов. Команда выглядела очень остро и демонстрировала желание играть.

Чтобы стать чемпионами, нам нужно побить больше рекордов и набрать больше очков. Это точно. Уровня прошлого сезона нам не хватит. Нам нужно совершенствоваться, ведь каждый сезон сложнее предыдущего», - сказал Артета журналистам.

В прошлом чемпионате Англии «Арсенал» занял второе место, отстав от «Манчестер Сити» на два очка.