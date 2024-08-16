Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Артета: «Уровня прошлого сезона нам не хватит для чемпионства»

16 Августа 2024 • 15:56 Комментировать
Арсенал
...
Вулверхэмптон
1 1.19 X 7.80 2 15.00
17.08 17:00

Рулевой «Арсенала» Микель Артета дал комментарий по поводу наступающего сезона Премьер-лиги.

«Мы очень взволнованы. Мы скучали по соревнованиям – это был долгий период отсутствия. Мы полны энтузиазма. У нас была сложная предсезонная подготовка, но мы смогли адаптироваться. Это был большой вызов. Команда выглядела очень остро и демонстрировала желание играть.

Чтобы стать чемпионами, нам нужно побить больше рекордов и набрать больше очков. Это точно. Уровня прошлого сезона нам не хватит. Нам нужно совершенствоваться, ведь каждый сезон сложнее предыдущего», - сказал Артета журналистам.

В прошлом чемпионате Англии «Арсенал» занял второе место, отстав от «Манчестер Сити» на два очка.

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета

Новости по матчу

Сегодня, 16 Августа
15:56
Артета: «Уровня прошлого сезона нам не хватит для чемпионства»
13:53
Невилл назвал следующего чемпиона Англии
12:45
Ставка и прогноз на точный счёт матча Арсенал – Вулверхэмптон чемпионата Англии — 17 августа 2024
09:57
Экспресс на футбол с надёжным коэффициентом — 17 августа 2024
05:02
Слот: «В двух последних сезонах «Ливерпуль» был далёк от «Манчестер Сити» и «Арсенала»
02:25
Форвард «Арсенала» Нкетиа заинтересовал ещё один клуб АПЛ 1
01:28
Ставка и прогноз на матч Арсенал — Вулверхэмптон АПЛ — 17 августа 2024
15 Августа
23:01
Трансфер Нету в «Челси» стал «серьёзным ударом» для «Тоттенхэма»
11:21
«Реал Сосьедад» отклонил последнее предложение «Арсенала» по Мерино, но «канониры» не сдаются
14 Августа
22:59
«Арсенал» закрыл трансфер Мерино
13:48
Фати интересен трём клубам
13 Августа
15:09
Уолкотт: «Будет замечательно, если Гвардиола возглавит сборную Англии»
10:01
«Аякс» хочет арендовать Ремсдейла, «Арсенал» уже дал ответ
04:33
На Рабио претендуют шесть клубов из трёх стран
12 Августа
22:57
«Борнмут» нашёл замену Соланке в топ-клубе АПЛ 1
20:29
Трансфер Нкетиа в «Марсель» сорвался по вине «Арсенала»
03:49
«Арсенал» нацелился на дорогостоящего игрока «Баварии»
11 Августа
21:12
Артета высказался о будущем Нкетиа в «Арсенале»
14:04
Каррагер оценил перспективы «Арсенала» в борьбе за чемпионство 5
10 Августа
01:46
Игрок сборной Португалии подпишет шестилетний контракт с «Челси»
09 Августа
07:12
«Эвертон» и «Вулверхэмптон» поспорят за форварда «Челси»
06:33
«Арсенал» снизил запрос по Нкетиа
08 Августа
13:17
Артета устроил ограбление для игроков «Арсенала» - раскрыты подробности
06 Августа
23:51
Смит-Роу: «Было грустно уходить из «Арсенала» после стольких лет»
22:51
Инсайдер Романо поделился информацией о переходе Мерино в «Арсенал»
01:02
«Челси» выбыл из гонки за Осимхеном, на игрока остался один серьёзный претендент
05 Августа
23:36
«Манчестер Юнайтед» нашёл две альтернативы Угарте
00:19
«Арсенал» мечтает о подписании звезды «Ньюкасла»
04 Августа
23:50
Анри: «Венгер говорил, что в «Ювентусе» я теряю время впустую»
28 Июля
23:28
Калафьори станет самым дорогим итальянским защитником в истории
04:52
Продажа Смита-Роу поможет «Арсеналу» приобрести игрока «Барселоны»
01:32
Клуб АПЛ не смог удовлетворить запрос «Арсенала» по Ремсдейлу
27 Июля
22:51
Игрок «Арсенала» Смит-Роу договорился с другим клубом из Лондона
21:55
На Рафинью появился новый претендент
25 Июля
05:10
«Арсенал» близок к рекордной продаже 1
00:07
Мареска назвал разницу между «Челси» и «Манчестер Сити» с «Арсеналом» 1
24 Июля
23:28
Романо: «Калафьори переходит в «Арсенал»
03:50
«Интер» близок к договорённости с защитником «Арсенала»
23 Июля
23:56
«Марсель» договорился с игроком «Арсенала»
22 Июля
03:14
Бонуччи: «Жаль, что Калафьори переходит в «Арсенал»
21 Июля
04:25
«Арсенал» получил предложение по Нкетиа
02:34
Будущее Нико Уильямса решится в ближайшие дни – игрок интересен «Барселоне» и клубам АПЛ
20 Июля
05:55
Артета принял решение по Смиту-Роу 1
19 Июля
06:57
«Арсенал» претендует сразу на трёх игроков «Реал Сосьедада»
16 Июля
07:01
Клуб АПЛ намерен купить у «Арсенала» Ремсдейла 1
15 Июля
03:03
Озил назвал лучший период в своей карьере
14 Июля
01:42
Пети объяснил, почему «Арсеналу» следует купить Осимхена
13 Июля
23:24
Пети посоветовал «Арсеналу» подписать игрока сборной Испании
04:24
«Лацио» договорился о подписании защитника «Арсенала»
10 Июля
03:55
«Лацио» ведёт переговоры по игроку «Арсенала»
03:34
«Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Арсенал» и «Тоттенхэм» поспорят за игрока сборной Бразилии
08 Июля
01:25
«Интер» присматривается к футболисту «Арсенала»
07 Июля
23:07
«Арсенал» отказался от подписания игрока «Барселоны»
22:12
«Болонья» ждёт новое предложение по Калафьори от английского топ-клуба 4
21:57
«Арсенал» нашёл нового вратаря в другом клубе АПЛ
03 Июля
22:57
Названа возможная зарплата Калафьори в «Арсенале» 6
02 Июля
01:52
«Арсенал» и «Челси» поспорят за игрока сборной Италии
00:05
«Барселона» назвала «Арсеналу» стоимость Кунде
28 Июня
06:41
Инсайдер Романо высказался о возможном уходе Кивёра из «Арсенала»
00:03
Полузащитник «Арсенала» сообщил о желании сменить клуб
27 Июня
04:47
«Арсенал» следит за новой звездой сборной Италии
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
АРСЕНАЛ ВУЛВЕРХЭМПТОН
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Из-за них «Реал» чуть не упустил Суперкубок УЕФА: три худших игрока матча против «Аталанты» Стало известно, почему игроки «Барселоны» жаловались Хави на Левандовски Дзюба выбрал новый клуб Джикия и Соболев могут снова оказаться в одной команде УЕФА обновил рейтинг клубов, «Реал» – на втором месте Флик договорился о новом трансфере «Барселоны» Беллингем высказался о своей позиции в «Реале» после прихода Мбаппе Криштиану Роналду сделал заявление перед началом сезона Игрок «Баварии» Коман выбрал новый клуб Можно забыть о голах со штрафных в современном футболе, объясняем почему
У Мбаппе сразу гол и трофей: «Реал» разобрался с «Аталантой», выиграв Суперкубок УЕФА В Испании требуют уволить Флика из «Барселоны» после первого поражения в матче за трофей Трансферная бомба: «Реал» может купить звезду при одном условии «Краснодар» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Криштиану Роналду сделал заявление перед началом сезона В «Спартаке» перестройка — клуб намерен избавиться от шести игроков Денисов опозорил сам себя, запретив своим игрокам смотреть РПЛ, где провёл всю карьеру Испания выиграла всё: в европейском футболе доминирует одна страна «Зенит» - «Динамо» Москва: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Седьмой гол Глушенкова, шестая победа «Зенита»: Латышонок не позволил «Динамо» спастись в Санкт-Петербурге
Спортивные новости
Официально: Тайсон Фьюри и Александр Усик подерутся 21 декабря Рублёв проиграл Попырину в финале турнира в Монреале Рублёв уверенно разобрался с Арнальди и вышел в финал турнира в Монреале США вырвали первое место в медальном зачёте Олимпиады-2024 у Китая Селиваненко высказался о победе Рублёва над Синнером на турнире в Монреале Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
16.08.24 в 22:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Фулхэм Фулхэм
1.57 4.20 4.80
Видео
17.08.24 в 14:30
Ипсвич Ипсвич
Ливерпуль Ливерпуль
7.00 5.20 1.35
Видео
17.08.24 в 17:00
Арсенал Арсенал
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
1.19 6.60 12.00
Видео
17.08.24 в 17:00
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Борнмут Борнмут
2.60 3.55 2.41
Видео
17.08.24 в 17:00
Ньюкасл Ньюкасл
Саутгемптон Саутгемптон
1.34 5.20 7.00
Видео
17.08.24 в 17:00
Эвертон Эвертон
Брайтон Брайтон
2.32 3.45 2.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 16 Августа
16:41 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола подтвердил, что Бобб пропустит 3-4 месяца
16:33 · Англия. Премьер-лига
Мареска: Дайте мне время
16:32 · Англия. Премьер-лига
Уокер: «Я собираюсь забить несколько голов в этом сезоне»
16:14 · Англия. Премьер-лига
Кэлвин Филлипс ушёл из «Манчестер Сити» в «Ипсвич» официально
16:08 · Англия. Премьер-лига
«Мы здороваемся»: Гвардиола высказался о будущем Канселу
15:56 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Уровня прошлого сезона нам не хватит для чемпионства»
15:47 · Англия. Премьер-лига
Артета не стал обсуждать слухи о Мерино, но дал ответ по трансферам
15:13 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола — о Мареске в «Челси»: «Дайте ему время»
15:09 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола назвал игрока, который ушёл из «Манчестер Сити»
15:04 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола отреагировал на возможное возвращение Эчеверри
14:57 · Англия. Премьер-лига
Важный игрок «Манчестер Сити» пропустит матч с «Челси»
14:43 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» объявил о новом трансфере за 30 млн евро официально
14:14 · Англия. Премьер-лига
Мендеш ведёт переговоры по будущему Канселу
14:05 · Англия. Премьер-лига
Угарте не попал в заявку «ПСЖ» - он хочет в «Манчестер Юнайтед»
13:53 · Англия. Премьер-лига
Невилл назвал следующего чемпиона Англии
12:41 · Англия. Премьер-лига
Рафинья и Гюндоган получили щедрые предложения из Саудовской Аравии
12:27 · Англия. Премьер-лига
Слот: «Будущее Диаса связано с нами»
11:54 · Англия. Премьер-лига
Слот прокомментировал сорвавшийся трансфер Субименди в «Ливерпуль»
11:40 · Англия. Премьер-лига
«Хоффенхайм» перехватил Гложека у клуба из АПЛ
11:13 · Англия. Премьер-лига
Мендеш пытается устроить трансфер Угарте в топ-клуб АПЛ
10:38 · Англия. Премьер-лига
Маркос Алонсо готов перейти в «Манчестер Юнайтед»
10:21 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» продолжает интересоваться Диасом, но есть проблема
09:51 · Англия. Премьер-лига
Вратарь «Челси» – приоритетная цель французского клуба
09:37 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» сообщил Эриксену, что он может искать новую команду
09:32 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг рассказал подробности о травме Шоу
Все новости
Рекомендуем