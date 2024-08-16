Артета не стал обсуждать слухи о Мерино, но дал ответ по трансферам

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета отказался обсуждать слухи о возможном подписании Микеля Мерино из «Реал Сосьедада». При этом рулевой лондонской команды дал ответ по трансферам.

«Перед сезоном у нас было две цели. Главная из них – убедиться, что мы очень любим наших игроков и можем улучшить их. А уже потом мы думаем о возможностях улучшения состава на трансферном рынке. Мы пытаемся это сделать.

Нужно ли нам подписать нового нападающего? У нас уже есть отличные нападающие», - сказал Артета в ходе пресс-конференции.

В первом туре Премьер-лиги «Арсенал» будет принимать «Вулверхэмптон».