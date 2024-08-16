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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

С «Манчестер Сити» должны снять 80 очков – мнение

16 Августа 2024 • 15:30 Комментировать (2)

В ближайшие месяцы начнутся слушания по делу «Манчестер Сити». Как известно, в феврале 2023 года клуб обвинили в 115 нарушениях финансовых правил. Этим летом владельцы и руководители клубов, которые работали или работают в Премьер-лиге, делились своими мнениями. Многие делали это анонимно.

В материале The Athletic отмечается, что группа людей обеспокоена возможностью наложения на «Манчестер Сити» денежного штрафа вместо спортивных санкций. Эта группа функционеров считает, что такое решение будет возмутительным, учитывая масштаб дела.

«Коллективное мнение, которое я слышал, заключается в том, что с «Манчестер Сити» должны снять значительное количество очков – 70-80 – что гарантирует вылет команды в Чемпионшип», - сказал один из руководителей клуба АПЛ.

Другой функционер предположил, что наказание будет более креативным – с «Манчестер Сити» могут снять очки в каждом из трёх следующих сезонов. Это ударит по шансам команды попасть в Лигу чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити АПЛ
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Комментарии (2) Все комментарии
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LMI
16 Августа 2024 в 16:36
А в итоге ничего не будет. Возможно смехотворный штраф на сумму меньшую карманных расходов Пепа в день
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andi
16 Августа 2024 в 16:31
И это правильно!!!
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