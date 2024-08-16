Гвардиола — о Мареске в «Челси»: «Дайте ему время»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о перспективах Энцо Марески на посту наставника «Челси».

«Дайте ему время. Если владельцы «Челси» послушают мой совет, то это сработает. Всем тренерам нужно время», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо.

Напомним, Энцо Мареска стал главным тренером лондонского «Челси» текущим летом, сменив на посту наставника Маурисио Почеттино.

18 августа «Челси» и «Манчестер Сити» сыграют между собой в рамках первого тура нового сезона Английской премьер-лиги. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 18:30 по московскому времени.