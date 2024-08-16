Гвардиола назвал игрока, который ушёл из «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий по поводу полузащитника Кэлвина Филлипса. Испанский специалист подтвердил переход 28-летнего футболиста в «Ипсвич» на правах аренды.

«Кэлвин уехал в «Ипсвич». Я думаю, что вопрос уже закрыт. Он решил отправиться туда. Ему нужно играть, играть и играть. Может быть, у него будет шанс вернуться сюда в будущем», - сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Добавим, что «Манчестер Сити» в стартовом туре Премьер-лиги будет играть против «Челси» на выезде. Матч пройдёт в воскресенье, 18 августа, стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.