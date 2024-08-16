Гвардиола отреагировал на возможное возвращение Эчеверри

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о возможном досрочном возвращении из аренды полузащитника «Ривер Плейт» Клаудио Эчеверри.

Ранее в СМИ появилась информация, что «горожане» могут вернуть 18-летнего аргентинца из-за травмы Оскара Бобба.

— Я ничего не слышал об этом. Я не говорил с Чики [спортивный директор] о Клаудио Эчеверри, — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо.

Напомним, «Манчестер Сити» приобрел Эчеверри у «Ривер Плейт» в январе, заплатив 18,5 миллионов евро. Однако английский гранд решил оставить игрока в аренде в Аргентине до конца 2024 года.