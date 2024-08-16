Важный игрок «Манчестер Сити» пропустит матч с «Челси»

В стартовом туре Английской премьер-лиги «Манчестер Сити» будет играть против «Челси» на выезде. Полузащитник «горожан» Родри не сможет помочь своей команде в воскресенье вечером. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер «Манчестер Сит» Хосеп Гвардиола.

«Родри тренируется, но я его ещё не видел. Он чувствует себя хорошо. Посмотрим, как он будет чувствовать себя после тренировки. Но нет никаких шансов, что он сыграет в воскресенье», - сказал Гвардиола журналистам.

Матч между «Челси» и «Манчестер Сити» пройдёт в воскресенье, 18 августа. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.