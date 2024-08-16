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«Тоттенхэм» объявил о новом трансфере за 30 млн евро официально

16 Августа 2024 • 14:43 Комментировать
Лестер
...
Тоттенхэм
19.08 22:00

Французский вингер Уилсон Одоберт перебрался из «Бёрнли» в «Тоттенхэм». Об этом сообщает официальный сайт «шпор».

19-летний футболист подписал контракт с «Тоттенхэмом» до конца июня 2029 года. За новый клуб Одоберт будет выступать под 28-м номером.

Согласно сведениям авторитетного портала Transfermarkt, покупка вингера обошлась «Тоттенхэму» в 29,3 млн евро.

В прошлом сезоне Одоберт появился на поле в 33 матчах с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча и стал автором трех голевых передач.

19 августа «Тоттенхэм» сыграет на выезде с «Лестером» в рамках первого тура нового розыгрыша Английской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бёрнли трансферы футбола - лето 2024 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2024 Уилсон Одоберт ещё теги

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