Французский вингер Уилсон Одоберт перебрался из «Бёрнли» в «Тоттенхэм». Об этом сообщает официальный сайт «шпор».

19-летний футболист подписал контракт с «Тоттенхэмом» до конца июня 2029 года. За новый клуб Одоберт будет выступать под 28-м номером.

Согласно сведениям авторитетного портала Transfermarkt, покупка вингера обошлась «Тоттенхэму» в 29,3 млн евро.

В прошлом сезоне Одоберт появился на поле в 33 матчах с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча и стал автором трех голевых передач.

19 августа «Тоттенхэм» сыграет на выезде с «Лестером» в рамках первого тура нового розыгрыша Английской премьер-лиги.