Мендеш ведёт переговоры по будущему Канселу

Известный агент Жорже Мендеш ведёт переговоры с «Манчестер Сити» по будущему защитника Жоау Канселу. «Горожане» готовы отпустить 30-летнего португальца, но только на своих условиях. Сам футболист очень хочет вернуться в «Барселону», за которую выступал в прошлом сезоне на правах аренды. Об этом на своих страницах рассказывает издание Sport.

Действующий контракт Жоау Канселу с «Манчестер Сити» рассчитан до середины 2027 года. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают португальца в 25 миллионов евро.

За «Барселону» Канселу провёл 42 матча, в которых забил четыре гола и отдал пять голевых передач.