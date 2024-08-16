Угарте не попал в заявку «ПСЖ» - он хочет в «Манчестер Юнайтед»

«ПСЖ» опубликовал список футболистов, которые могут сыграть против «Гавра» в стартовом туре Лиги 1. В этот список попал и российский вратарь Матвей Сафонов. А вот полузащитника Мануэля Угарте в заявке не оказалось. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, 23-летний уругваец хочет перейти в «Манчестер Юнайтед». Угарте дал понять, что хочет переехать на «Олд Траффорд» как можно скорее. Но судьба сделки зависит от условий, которые запросит «ПСЖ».

Добавим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Мануэля Угарте в 45 миллионов евро.