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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Невилл назвал следующего чемпиона Англии

16 Августа 2024 • 13:53 Комментировать
Арсенал
...
Вулверхэмптон
1 1.19 X 7.80 2 15.00
17.08 17:00

Легенда «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл ответил в вопрос о том, кто станет чемпионом в новом сезоне Английской премьер-лиги.

— В прошлом сезоне у меня была уверенность в победе «Арсенала», и в новом сезоне я тоже верю в их победу. Команда прогрессируют с каждым годом, — цитирует Невилла Sky Sports.

Эксперт отметил, что «Арсеналу» будет непросто бороться с «Манчестер Сити», но все же «канониры» уже обрели стабильность с Микелем Артетой.

Напомним, действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити».

В первом туре нового сезона чемпионата Англии «Арсенал» примет на своем поле «Вулверхэмптон». Игра пройдет 17 августа, начало — в 17:00 по мск.

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