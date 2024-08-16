Невилл назвал следующего чемпиона Англии

Легенда «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл ответил в вопрос о том, кто станет чемпионом в новом сезоне Английской премьер-лиги.

— В прошлом сезоне у меня была уверенность в победе «Арсенала», и в новом сезоне я тоже верю в их победу. Команда прогрессируют с каждым годом, — цитирует Невилла Sky Sports.

Эксперт отметил, что «Арсеналу» будет непросто бороться с «Манчестер Сити», но все же «канониры» уже обрели стабильность с Микелем Артетой.

Напомним, действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити».

В первом туре нового сезона чемпионата Англии «Арсенал» примет на своем поле «Вулверхэмптон». Игра пройдет 17 августа, начало — в 17:00 по мск.