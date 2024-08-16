Рафинья и Гюндоган получили щедрые предложения из Саудовской Аравии

Два футболиста каталонской «Барселоны» получили щедрые предложения из Саудовской Аравии. По информации от Mundo Deportivo, Рафинья и Илкай Гюндоган могли подписать очень дорогостоящие контракты с саудовскими клубами.

Источник сообщает, что оба футболиста отказались от переезда в Саудовскую Аравию ради того, чтобы остаться в «Барселоне». Ранее ходили слухи о том, что «сине-гранатовые» хотят продать Рафинью и сохранить Гюндогана.

Рафинью связывали с переходом в «Манчестер Юнайтед». Ранее бразилец уже выступал в Английской премьер-лиге в составе «Лидса». Вингер два года назад мог перейти в «Челси», но в итоге выбрал «Барселону».