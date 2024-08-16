Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Рафинья и Гюндоган получили щедрые предложения из Саудовской Аравии

16 Августа 2024 • 12:41 Комментировать
Валенсия
...
Барселона
1 4.80 X 3.85 2 1.70
17.08 22:30

Два футболиста каталонской «Барселоны» получили щедрые предложения из Саудовской Аравии. По информации от Mundo Deportivo, Рафинья и Илкай Гюндоган могли подписать очень дорогостоящие контракты с саудовскими клубами.

Источник сообщает, что оба футболиста отказались от переезда в Саудовскую Аравию ради того, чтобы остаться в «Барселоне». Ранее ходили слухи о том, что «сине-гранатовые» хотят продать Рафинью и сохранить Гюндогана.

Рафинью связывали с переходом в «Манчестер Юнайтед». Ранее бразилец уже выступал в Английской премьер-лиге в составе «Лидса». Вингер два года назад мог перейти в «Челси», но в итоге выбрал «Барселону».

👍 1
👎 1
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Илкай Гюндоган Рафинья Диас трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 16 Августа
10:21
«Барселона» продолжает интересоваться Диасом, но есть проблема
05:37
Ленгле может сыграть за «Барселону» впервые более чем за два года
15 Августа
19:59
Стало известно, сколько «Барселона» готова потратить на покупку Луиса Диаса
17:29
Отец Ямаля вышел на связь после ножевого ранения
12:39
Ленгле ждёт момента, когда «Атлетико» согласует его трансфер с «Барселоной»
11:34
В «Барселоне» пока не знают, когда де Йонг вернётся в строй
09:44
«Барселона» уверена, что Луис Диас хочет перебраться на «Камп Ноу»
04:33
Стало известно, когда Ольмо сможет дебютировать за «Барселону»
03:28
Защитник «Барселоны» договорился с «Атлетико»
01:40
Жизни отца Ямаля ничего не угрожает
14 Августа
23:55
Отец Ямаля находится в тяжёлом состоянии после ножевого ранения
23:25
Роке интересен двум европейским клубам, «Барселона» требует 30-35 млн евро 1
22:46
Деку провёл встречу с агентом полузащитника «Барселоны»
13:48
Фати интересен трём клубам
11:13
«Манчестер Юнайтед» продолжает интересоваться де Йонгом
09:32
Серхи Роберто хочет остаться в Европе, у игрока несколько вариантов для продолжения карьеры
05:28
«Барселона» продолжает следить за Канте
03:51
Стало известно, почему игроки «Барселоны» жаловались Хави на Левандовски 1
13 Августа
18:32
«Барселона» готова подписать Комана при одном условии
12:20
«Манчестер Юнайтед» хочет продать Антони и купить нападающего «Барселоны» 1
05:43
Названы условия возможного трансфера Луиса Диаса в «Барселону»
05:32
В «Бетисе» отреагировали на слухи об интересе к Роке из «Барселоны»
04:56
«Барселона» определилась с главной альтернативой Нико Уильямсу
04:21
Ольмо ответил, на каких позициях сможет играть в «Барселоне»
03:29
Тер Штеген – о поражении «Барселоны» от «Монако»: «Надеюсь, это просто недоразумение»
01:18
«Барселона» установила антирекорд последних 42 лет в Кубке Жоана Гампера
00:37
Ольмо рассказал, не боится ли, что «Барселона» не сможет его зарегистрировать 1
00:30
В Испании требуют уволить Флика из «Барселоны» после первого поражения в матче за трофей 17
00:16
Флик прокомментировал крупное поражение «Барселоны» от «Монако» 3
12 Августа
23:47
Флик: «Ольмо принесёт много радости «Барселоне» 1
23:38
«Барселона» впервые за 12 лет не смогла выиграть Кубок Жоана Гампера
23:29
Пике поделился мнением о переходе Ольмо в «Барселону» 1
22:46
Романо: «Ливерпуль» всерьёз нацелился на Мамардашвили» 1
22:34
Президент «Барселоны» ответил на просьбы болельщиков купить Нико Уильямса 2
18:32
«Барселона» не сможет зарегистрировать Роке, если он останется 4
14:40
«Барселона» начинает искать альтернативы Уильямсу
11:50
Роке не впечатлил Флика на предсезонке
09:29
Стало известно, кто станет капитаном «Барселоны» после ухода Роберто
04:33
Флик одобрил переход игрока «Тоттенхэма» в «Барселону»
04:07
Араухо обратился к Серхи Роберто, покинувшему «Барселону»
03:30
Хави кратко высказался об уходе Серхи Роберто из «Барселоны»
01:40
Иньеста прокомментировал уход Серхи Роберто из «Барселоны»
00:47
«Барселона» может перехватить звёздную трансферную цель «Реала» 1
00:24
«Барселона» решила расстаться с Фати 1
11 Августа
23:43
«Барселона» ждёт предложения по де Йонгу, но есть одна проблема
23:14
«Ливерпуль» принял решение по Луису Диасу, на которого претендовала «Барселона»
22:22
Серхи Роберто обратился к болельщикам «Барселоны» в прощальном видеообращении
21:55
«Барселона» объявила об уходе Серхи Роберто – он провёл в клубе 18 лет
21:45
Лапорта лично вступил в переговоры по Нико Уильямсу
17:47
Серхи Роберто готовится сделать важное заявление о будущем
16:35
«Барселона» приняла решение расстаться с защитником
15:47
Игрок «Барселоны» продолжит карьеру в АПЛ 2
14:15
«Барселона» заплатит 62 млн евро за Нико Уильямса 2
03:04
В «Барселоне» исключили продажу Роке
10 Августа
06:24
Де Йонг не собирается уходить из «Барселоны»
05:52
Кунде рассказал о своём главном футбольном страхе 1
04:53
«Мне нравится его злить»: Кунде назвал самого забавного игрока «Барселоны» 2
04:35
Фермин Лопес откажется от длительного отпуска после Олимпиады – он хочет впечатлить Флика
02:51
Кунде – о «Барселоне»: «Я играю в лучшем клубе мира»
01:36
Саудовский клуб готов утроить зарплату звезды «Барселоны»
00:35
Эрик Гарсия дал ясный ответ на вопрос о будущем в «Барселоне»
00:20
«Ренн» предложил 10 млн евро за игрока «Барселоны» 1
00:11
«Барселона» не уверена в подписании Комана по двум причинам
09 Августа
23:08
«Барселона» готова продать звёздного игрока за 60 млн евро
15:07
«Барселона» продлила контракт с 19-летним талантом
14:33
Педри: «Я рад, что Ольмо стал игроком «Барселоны»
07:02
Эндрик оценил Беллингема выше Неймара – это высмеял игрок «Барселоны» 12
05:56
Хави хотел видеть Ольмо в «Барселоне» ещё год назад
05:13
Гюндоган поделился мнением о Гюлере
03:16
Защитник «Барселоны» стал целью «Атлетико»
02:21
Флик изменил трансферные планы, впечатлившись очередным вундеркиндом из «Барселоны»
00:25
Окружение Нико Уильямса по-прежнему допускает переход игрока в «Барселону»
08 Августа
19:12
«Барселона» заявила Флика и его тренерский штаб
18:56
Агент Гюндогана поведал о будущем игрока «Барселоны»
18:33
Гюндоган рассказал, покинет ли «Барселону» текущим летом
07 Августа
16:24
Ольмо прошёл медосмотр перед трансфером в «Барселону» 1
07:30
Флик: «Наслаждаюсь каждой секундой в «Барселоне»
06:28
Флик ушёл от ответа на вопрос о трансфере Ольмо
05:37
Флик рассказал, нужен ли «Барселоне» новый полузащитник
05:13
Пау Виктор оформил 3+1 в матчах против «Манчестер Сити», «Реала» и «Милана»
04:26
Левандовски оформил дубль в ворота «Милана»
03:55
«Барселона» не сможет повторно арендовать Фелиша и Канселу
01:40
В «Барселоне» решили расстаться с защитником – он не убедил Флика 1
00:36
Стало известно, когда «Барселона» объявит о подписании Ольмо
06 Августа
20:29
Ольмо отправился в Барселону 2
17:42
Стало известно, от чего зависит трансфер Нико Уильямса в «Барселону»
17:19
Раскрыты планы «Барселоны» после трансфера Ольмо 1
15:53
Ольмо перейдёт в «Барселону» — раскрыта сумма трансфера 9
01:24
Левандовски: «Я могу быть кем-то вроде отца для молодых игроков «Барселоны» 1
00:36
Судьба перехода Ольмо в «Барселону» может решиться во вторник 1
05 Августа
23:21
Кунде рассказал, чего ждёт от Ямаля в новом сезоне
23:13
Полузащитник «Барселоны» перешёл в «Жирону»
22:37
Кунде ответил Флику, на какой позиции предпочитает играть в «Барселоне»
22:11
Кунде: «Я бы хотел, чтобы Нико Уильямс был моим одноклубником»
04:32
Роке не боится конкуренции в «Барселоне» 1
01:15
«Барселона» может вернуться к кандидатуре Фелиша только в последние дни трансферного окна
04 Августа
23:36
«Барселона» далека от подписания Ольмо 2
23:14
Педри может сыграть с «Валенсией»
23:05
«Атлетико» нашёл альтернативу Галлахеру
22:52
Гиу объяснил решение уйти из «Барселоны» в «Челси» – дело не в деньгах
22:20
Лапорта: «Философия «Барселоны» — открывать молодые таланты»
22:15
«Барселона» не планирует подписывать нового опорника – названа причина
21:09
Флик: У Пау Виктора есть шансы закрепиться в «Барселоне» 1
03 Августа
22:53
«Вильярреал» нацелился на защитника «Барселоны»
22:35
Стало известно, когда в «Барселоне» примут решение по новому опорнику
21:32
«Барселона» не отказалась от идеи подписания Нико Уильямса этим летом
20:12
Араухо до сих пор не ответил «Барселоне»
30 Июля
15:17
«Барселона» сделает второе предложение по Ольмо
29 Июля
03:48
Деку не отправится на сбор «Барселоны» в США – названа причина
02:30
В «Реале» не хотят, чтобы Эндрик повторил судьбу Роке в «Барселоне»
01:31
«Барселона» сосредоточится на трансфере Ольмо, если не сможет подписать Уильямса
01:06
Романо: «Нико Уильямс рассматривает только два варианта продолжения карьеры» 1
00:50
Серхи Роберто окончательно решил покинуть «Барселону»
28 Июля
21:52
Ямаль отписался от своей девушки в соцсети — известна причина
21:23
В «Барселоне» готовы к жизни без Канселу – клуб не видит в этом проблемы
06:12
Стало известно, какое качество Ольмо привлекло «Барселону» 1
04:52
Продажа Смита-Роу поможет «Арсеналу» приобрести игрока «Барселоны»
04:37
Инсайдер Романо поделился новой информацией о возможном переходе Ольмо в «Барселону» 1
01:11
Стало известно, когда Нико Уильямс даст ответ «Барселоне»
00:53
«Барселона» договорилась с агентом Нико Уильямса
00:29
Тренерский штаб Хави дал обидное прозвище Витору Роке 1
00:02
«Барселона» задумалась о продаже звёздного полузащитника
27 Июля
23:34
Бальде: Хотел бы поменяться футболками с Месси
23:20
Инсайдер Романо рассказал, останется ли Фати в «Барселоне»
22:33
В «ПСЖ» уверены, что смогут перехватить Нико Уильямса у «Барселоны» 2
10:37
Стало известно, сколько «Барселона» намерена заработать на продаже Роке в Саудовскую Аравию 1
04:25
Слова Флика задели Серхи Роберто
02:41
«Барселона» ещё не согласовала контракт с Нико Уильямсом
02:20
«ПСЖ» готов заплатить за Нико Уильямса больше, чем прописано в пункте отступных
01:06
Луис Энрике убеждает Нико Уильямса перейти в «ПСЖ» вместо «Барселоны»
26 Июля
21:29
Флик высказался о Серхи Роберто
18:11
Продажа Роке поможет «Барселоне» подписать Ольмо и Уильямса
25 Июля
06:31
В «Барселоне» обеспокоены состоянием де Йонга
06:13
«Барселона» намерена расстаться с полузащитником 1
05:29
«Барселона» обратилась к агенту Ольмо
24 Июля
22:39
Педри успеет восстановиться до старта Ла Лиги
22:08
Флик впечатлён игрой 16-летних братьев из молодёжной команды «Барселоны»
21:48
«Барселона» объявила о подписании игрока «Жироны» 1
05:49
На защитника «Барселоны» Ленгле появился новый претендент 1
05:09
Нико Уильямс игнорирует предложения от всех клубов, кроме «Барселоны»
03:59
Гюндоган принял решение по будущему в «Барселоне»
01:29
Маркес попрощался с «Барселоной»
00:51
Флик ответил, в какой футбол будет играть «Барселона» 1
00:05
Ла Лига одобрит трансфер Нико Уильямса в «Барселону»
23 Июля
23:47
Форвард «Барселоны» Роке выбрал себе новый клуб на предстоящий сезон 2
23:29
Флик рассказал, что думает о спортивном директоре «Барселоны» Деку
03:27
В «Барселоне» всё больше уверены в скором приходе Нико Уильямса
03:08
Флик рассказал, как изменит игру «Барселоны» 1
22 Июля
02:49
В «Барселоне» изменили решение по Фати
01:22
Стало известно, когда «Барселона» окончательно решила подписать Нико Уильямса
00:26
Хави пытался переманить Эндрика в «Барселону», но игрок выбрал «Реал»
00:08
Флик считает, что «Барселона» не нуждается в новом опорнике
21 Июля
23:32
Стало известно, когда Педри сможет вернуться на поле
04:53
«Барселона» может заменить Маркеса другим известным экс-игроком
04:15
Ольмо хочет перейти в «Барселону»
03:58
«Барселона» начала переговоры с «Манчестер Сити» по Канселу 1
02:34
Будущее Нико Уильямса решится в ближайшие дни – игрок интересен «Барселоне» и клубам АПЛ
20 Июля
04:20
Купленному за 40 млн Роке пришлось тренироваться с молодёжным составом «Барселоны» 1
04:03
Видаль назвал десятку лучших клубов 2024 года: «Бавария» – третья, «Барселона» – четвёртая
02:51
«Барселона» начала переговоры по звезде сборной Испании Ольмо
19 Июля
07:05
Педри назвал свои цели после триумфа на Евро 1
06:45
«Барселона» не намерена продавать Гюндогана
05:32
Травмированный Педри рассказал о своём состоянии
02:00
Футболки Ямаля стали самыми продаваемыми в «Барселоне» с огромным отрывом
00:40
«Барселона» может продать звёздного игрока в случае прихода Ольмо
00:10
Агент Ямаля выдвинул требование Лапорте 3
17 Июля
06:20
Игроки «Барселоны» недовольны высказываниями Лапорты о Нико Уильямсе 2
02:07
«Барселона» видит в Нико Уильямсе своего Мбаппе
01:39
Деку хотел пригласить в «Барселону» игрока «Манчестер Юнайтед»
15 Июля
22:41
Нико Уильямс согласится на сокращение зарплаты ради скорейшего перехода в «Барселону» 2
22:19
«Барселона» приняла решение по Араухо, надолго выбывшему из-за травмы 1
13 Июля
23:31
«Барселона» может продать нападающего за 25 млн евро 1
23:00
Два игрока «Барселоны» удивили Флика на первых тренировках
22:25
Иньиго Мартинес не намерен разрывать контракт с «Барселоной»
02:17
Ямаль рассказал, звал ли его Карвахаль в «Реал»
01:58
Ямаль: «Мне бы хотелось выступать в одной команде с Месси в будущем»
00:20
«Барселона» отложила все дела, чтобы закрыть сделку по звезде сборной Испании
12 Июля
23:16
«Барселона» попросила Фелиша подождать
22:21
Канселу решил, в каком клубе хочет играть
11 Июля
02:46
Экс-кандидат на пост президента «Барселоны»: «Я бы не променял Ямаля на Мбаппе» 2
10 Июля
23:41
«Барселона» посоветовала защитнику искать новый клуб
22:54
«Бенфика» обратилась с просьбой к Фелишу
08 Июля
01:44
«Жирона» вернёт Ромеу из «Барселоны» только при одном условии
01:16
Стало известно, от чего зависит будущее Роке в «Барселоне»
00:08
Ольмо: «Желаю Флику успехов в «Барселоне»
07 Июля
23:48
«Барселона» начнёт сезон без двух важных защитников
23:07
«Арсенал» отказался от подписания игрока «Барселоны»
22:38
Стало известно, насколько серьёзна травма Араухо
22:30
Новичок «Байера» признался, что был готов перейти в «Барселону»
00:59
Два клуба Серии А готовы поспорить за Ленгле из «Барселоны»
06 Июля
23:24
Флик принял решение по Эрику Гарсии, которого связывали с уходом из «Барселоны»
05 Июля
04:05
Важный игрок «Барселоны» рискует пропустить предсезонную подготовку
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ВАЛЕНСИЯ БАРСЕЛОНА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Стало известно, почему игроки «Барселоны» жаловались Хави на Левандовски Из-за них «Реал» чуть не упустил Суперкубок УЕФА: три худших игрока матча против «Аталанты» Дзюба выбрал новый клуб Джикия и Соболев могут снова оказаться в одной команде Флик договорился о новом трансфере «Барселоны» Криштиану Роналду сделал заявление перед началом сезона УЕФА обновил рейтинг клубов, «Реал» – на втором месте Беллингем высказался о своей позиции в «Реале» после прихода Мбаппе Игрок «Баварии» Коман выбрал новый клуб Можно забыть о голах со штрафных в современном футболе, объясняем почему
У Мбаппе сразу гол и трофей: «Реал» разобрался с «Аталантой», выиграв Суперкубок УЕФА В Испании требуют уволить Флика из «Барселоны» после первого поражения в матче за трофей Трансферная бомба: «Реал» может купить звезду при одном условии «Краснодар» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Криштиану Роналду сделал заявление перед началом сезона В «Спартаке» перестройка — клуб намерен избавиться от шести игроков Денисов опозорил сам себя, запретив своим игрокам смотреть РПЛ, где провёл всю карьеру Испания выиграла всё: в европейском футболе доминирует одна страна «Зенит» - «Динамо» Москва: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Реал» или «Барселона»: у кого больше шансов стать чемпионом Испании-2024/25
Спортивные новости
Официально: Тайсон Фьюри и Александр Усик подерутся 21 декабря Рублёв проиграл Попырину в финале турнира в Монреале Рублёв уверенно разобрался с Арнальди и вышел в финал турнира в Монреале США вырвали первое место в медальном зачёте Олимпиады-2024 у Китая Селиваненко высказался о победе Рублёва над Синнером на турнире в Монреале Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
16.08.24 в 22:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Фулхэм Фулхэм
1.57 4.20 4.80
Видео
17.08.24 в 14:30
Ипсвич Ипсвич
Ливерпуль Ливерпуль
7.00 5.20 1.35
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 16 Августа
12:41 · Англия. Премьер-лига
Рафинья и Гюндоган получили щедрые предложения из Саудовской Аравии
12:27 · Англия. Премьер-лига
Слот: «Будущее Диаса связано с нами»
11:54 · Англия. Премьер-лига
Слот прокомментировал сорвавшийся трансфер Субименди в «Ливерпуль»
11:40 · Англия. Премьер-лига
«Хоффенхайм» перехватил Гложека у клуба из АПЛ
11:13 · Англия. Премьер-лига
Мендеш пытается устроить трансфер Угарте в топ-клуб АПЛ
10:38 · Англия. Премьер-лига
Маркос Алонсо готов перейти в «Манчестер Юнайтед»
10:21 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» продолжает интересоваться Диасом, но есть проблема
09:51 · Англия. Премьер-лига
Вратарь «Челси» – приоритетная цель французского клуба
09:37 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» сообщил Эриксену, что он может искать новую команду
09:32 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг рассказал подробности о травме Шоу
09:27 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Маунт провёл с командой полную предсезонку, это должно ему помочь»
09:02 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» - второй, «Ливерпуль» - третий: Ширер назвал нового чемпиона АПЛ 2
08:56 · Англия. Премьер-лига
Де Лигт высказался о Криштиану Роналду
07:15 · Англия. Премьер-лига
Де Лигт поделился мнением о Мазрауи
06:49 · Англия. Премьер-лига
Нападающий «Челси» Броя заинтересовал ещё один клуб Премьер-лиги
06:03 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» близка к покупке трансферной цели «ПСЖ»
05:51 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, кого хотел подписать «Манчестер Сити» на замену Эдерсону
05:14 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг ответил, сможет ли «Манчестер Юнайтед» побороться за трофеи в новом сезоне
05:02 · Англия. Премьер-лига
Слот: «В двух последних сезонах «Ливерпуль» был далёк от «Манчестер Сити» и «Арсенала»
03:08 · Англия. Премьер-лига
В «Наполи» надеются завершить подписание Лукаку на следующей неделе
02:57 · Англия. Премьер-лига
Холанн может стать лишь третьим игроком, выигравшим «Золотую бутсу» АПЛ трижды кряду
02:25 · Англия. Премьер-лига
Форвард «Арсенала» Нкетиа заинтересовал ещё один клуб АПЛ 1
02:10 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Я доволен составом «Манчестер Юнайтед»
01:47 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг рассказал о состоянии Зиркзее перед матчем первого тура Премьер-лиги
01:07 · Англия. Премьер-лига
Осимхен не согласится на сокращение зарплаты ради «Челси»
Все новости
Рекомендуем