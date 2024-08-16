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Слот: «Будущее Диаса связано с нами»

16 Августа 2024 • 12:27 Комментировать
Ипсвич
...
Ливерпуль
1 8.50 X 5.80 2 1.35
17.08 14:30

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал слухи вокруг будущего вингера Луиса Диаса, которого в последние дни активно связывают с трансфером в каталонскую «Барселону».

«Его будущее с нами. Мне очень понравилось то, что я увидел за последние 10 дней, когда он был здесь, и в прошлом сезоне тоже. Надеюсь, Луис окажет большое влияние на результаты в этом сезоне», – сказал Слот на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» будет готов отпустить колумбийского вингера за 60 миллионов евро компенсации. Диас выступает за мерсисайдскую команду с января 2022 года, когда перебрался из «Порту».

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