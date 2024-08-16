Слот прокомментировал сорвавшийся трансфер Субименди в «Ливерпуль»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал решение полузащитника «Реал Сосьедада» Мартина Субименди не переезжать на «Энфилд». Напомним, испанец отказался от трансфера и подписал новый контракт со своим клубом.

«Я думаю, что наш состав достаточно силён, поэтому сложно найти футболиста, который способен его усилить. Субименди был одним из них. К сожалению, он принял решение отказаться от перехода», – сказал Слот на пресс-конференции.

Субименди ранее также был интересен таким клубам, как лондонский «Арсенал», «Манчестер Сити» и каталонская «Барселона». Полузащитник решил остаться преданным своему нынешнему клубу.