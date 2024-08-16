«Хоффенхайм» перехватил Гложека у клуба из АПЛ

Нападающий леверкузенского «Байера» Адам Гложек близок к переходу в «Хоффенхайм». По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, команды уже согласовали между собой условия трансфера за 17 миллионов евро + 2 миллиона в виде бонусов. «Байер» включил в сделку опцию, согласно которой получит 10% от следующей продажи Гложека.

Напомним, Адам несколько дней назад был довольно близок к переходу в английский «Лестер», но сделка в конечном итоге сорвалась. Гложек в ближайшее время должен пройти медосмотр в составе «Хоффенхайме», а затем подписать контракт.

В последнем розыгрыше Бундеслиги 22-летний Гложек отметился 2 голами и 3 ассистами.