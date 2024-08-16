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Мендеш пытается устроить трансфер Угарте в топ-клуб АПЛ

16 Августа 2024 • 11:13 Комментировать
Гавр
...
ПСЖ
1 7.40 X 4.80 2 1.45
Через 9 ч. 23 мин.

Агент Жорже Мендеш, представляющий интересы полузащитника «ПСЖ» Мануэля Угарте, пытается устроить трансфер клиента в топ-клуб из Английской премьер-лиги. Португалец хочет организовать переход Угарте в «Манчестер Юнайтед».

По информации от журналиста Лори Уитуэлла, сделка всё ещё возможна. «Манчестер Юнайтед» пока не хочет платить сумму компенсации в районе 50 миллионов евро, которую требует «ПСЖ». Ситуация может измениться до закрытия трансферного окна.

Угарте прошлым летом перебрался в «ПСЖ» из лиссабонского «Спортинга», хотя у полузащитника также был вариант с трансфером в лондонский «Челси».

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