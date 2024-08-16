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Маркос Алонсо готов перейти в «Манчестер Юнайтед»

16 Августа 2024 • 10:38 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Фулхэм
1 1.62 X 4.30 2 5.40
Через 11 ч. 8 мин.

Бывший левый защитник «Челси» и каталонской «Барселоны» Маркос Алонсо готов вернуться в Английскую премьер-лигу. По информации от журналиста Фабрицио Романо, фуллбек готов подписать контракт с «Манчестер Юнайтед».

Напомним, из-за травмы Люка Шоу манкунианцы хотят выйти на трансферный рынок для покупки нового фуллбека. «Манчестер Юнайтед» ищет бюджетный вариант, а Маркос является хорошим кандидатом, учитывая статус свободного агента и опыт игры в АПЛ.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» также рассматривает вариант с повторной арендой Серхио Регилона из лондонского «Тоттенхэма».

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