Маркос Алонсо готов перейти в «Манчестер Юнайтед»

Бывший левый защитник «Челси» и каталонской «Барселоны» Маркос Алонсо готов вернуться в Английскую премьер-лигу. По информации от журналиста Фабрицио Романо, фуллбек готов подписать контракт с «Манчестер Юнайтед».

Напомним, из-за травмы Люка Шоу манкунианцы хотят выйти на трансферный рынок для покупки нового фуллбека. «Манчестер Юнайтед» ищет бюджетный вариант, а Маркос является хорошим кандидатом, учитывая статус свободного агента и опыт игры в АПЛ.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» также рассматривает вариант с повторной арендой Серхио Регилона из лондонского «Тоттенхэма».