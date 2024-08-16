Топ-5 самых дорогих трансферов лета в АПЛ

Трансферное окно постепенно движется к закрытию, поэтому сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» решило рассказать о самых крупных сделках этого лета на вход в Английской премьер-лиге.

5-е место: Макс Килман из «Вулверхэмптона» в «Вест Хэм» (47,5 млн евро)

«Волки» хотели сохранить 27-летнего Килмана, но «Вест Хэм» был очень настойчив. По информации авторитетного журналиста Фабрицио Романо, на покупке Килмана настаивал лично новый главный тренер «молотобойцев» Хулен Лопетеги, поэтому лондонский клуб всё же выложил приличную сумму за Килмана.

4-е место: Амаду Онана из «Эвертона» в «Астон Виллу» (59,35 млн евро)

Текущим летом за Онана следили «Барселона» и «Арсенал», но если первые решили выбрать другую трансферную цель, то «канониры» вели переговоры с «Эвертоном», однако договориться не сумели. «Арсенал» не захотел платить 60 млн евро за 22-летнего бельгийца, а «Астон Вилла» с удовольствием отдала большие деньги за классного опорника.

3-е место: Педру Нету из «Вулверхэмптона» в «Челси» (60 млн евро)

Многие английские гранды гонялись за Нету в летнее трансферное окно, но если «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Тоттенхэм» не рискнули выкладывать 60 миллионов евро за подверженного травмам игрока, то «Челси» без проблем заплатил эту сумму, продолжая сорить деньгами на рынке.

2-е место: Лени Йоро из «Лилля» в «Манчестер Юнайтед» (62 млн евро)

За 18-летнего таланта вели борьбу два топ-клуба: «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед». В самый последний момент парижане вышли из сделки, посчитав трансфер Йоро слишком рискованным из-за травматичного молодого футболиста. Однако «Манчестер Юнайтед» недолго радовался покупке Йоро, ведь уже в первом товарищеском матче он «сломался» и выбыл на три месяца.

1-е место: Доминик Соланке из «Борнмута» в «Тоттенхэм» (64,3 млн евро)

На протяжении всего трансферного окна «Тоттенхэм» работал над кейсом 26-летнего форварда, несмотря на серию опровержений. «Шпоры» действительно проделали большую работу и выполнили главную просьбу главного тренера Анге Постекоглу, который очень хотел получить Соланке. Пока данный трансфер считается самым большим в Англии, но время ещё есть, так что всё может измениться.

Дмитрий Миляев