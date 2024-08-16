«Барселона» продолжает интересоваться Диасом, но есть проблема

Каталонская «Барселона» сохраняет интерес к вингеру «Ливерпуля» Луису Диасу. По информации от журналиста Пипе Сьерры, «сине-гранатовые» хотят заключить сделку по трансферу колумбийца до закрытия окна.

Тем не менее, у «Барселоны» есть проблемы с финансами, поэтому команда Ханса-Дитера Флика пока не может удовлетворить запросы «Ливерпуля» в размере 60 миллионов евро. Для этого «сине-гранатовым» нужно совершить несколько выгодных финансовых операций.

Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет продать Рафинью для дальнейшей покупки Диаса из «Ливерпуля». Бразилец ранее был интересен «Манчестер Юнайтед».