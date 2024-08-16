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Трансферной бомбы из Манчестера в Мадрид не будет: «Реал» не сможет купить звезду «Манчестер Сити»

16 Августа 2024 • 11:00 Комментировать

Когда появилась информация о Родри и «Реале», то я сразу решил, что это невозможно. Да, может быть, испанец захотел чего-то нового, так как даже от побед устаёшь (думаю, не надо напоминать, сколько титулов АПЛ подряд взял «Манчестер Сити»). Не исключаю, что Родри захотел нового вызова, но уверен, что он никак не будет связан с командой Анчелотти.

Начнём с того, что «Манчестер Сити» и «Реал» – принципиальные оппоненты. Конфликта у Родри с действующим клубом нет. Не забываем и тот факт, что испанец некоторое время защищал цвета мадридского «Атлетико», и вряд ли с таким бэкграундом можно пожаловать на «Сантьяго Бернабеу». Считаю, что это главные причины, почему союза со «сливочными» у Родри не будет.

Также мы должны понимать, что такие трансферы очень долго и тщательно готовятся и не проводятся с бухты-барахты. Вспомните эпопею с переходом Мбаппе, которая тянулась годами.

Ну и в новейшей истории сложно вспомнить переход футболиста из «Манчестер Сити» в «Реал» или наоборот. Да и когда человеку нужен новый вызов – он переходит в команду, которая отличается по духу и целям от предыдущей. Согласитесь, что между «Реалом» и «горожанами» есть немало общего. У них общие цели, даже что-то схожее есть в философии и стратегии. Поэтому и по этой причине Родри сложно представить в футболке «сливочных».

Известно, что футболисты всегда ценят тренеров, которые им доверяют. Гвардиола пока никуда не уходит, поэтому наверняка и Родри не станет рисковать своим футбольным будущим. Кроме того, предсезонная подготовка подходит к концу и скоро начнётся сезон. Не думаю, что профессионал такого уровня захочет перейти в другую команду без тренировок с ней: войти в сезон с перрона поезда – идея так себе. Уверен, что ещё и по этой причине никакого перехода не будет.

Мы с вами обсудили несколько причин, почему Родри не будет на «Бернабеу». Но главная всё же заключается в принципиальности. Сложно представить в майке «Реала» человека из «Манчестер Сити», да ещё и с прошлым в мадридском «Атлетико».

Трансферная бомба: «Реал» может купить звезду при одном условии

Антон Карасевич

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Ла Лига АПЛ Родри Эрнандес ещё теги
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