Вратарь «Челси» – приоритетная цель французского клуба

Голкипер лондонского «Челси» Джордже Петрович является приоритетной целью французского клуба на усиление позиции вратаря. По информации от издания L’Equipe, в приглашении серба заинтересован «Страсбург».

Французская команда хочет арендовать Петровича до конца сезона. Джордже не входит в планы нового тренера «Челси» Энцо Марески, хотя под руководством Маурисио Почеттино серб большую часть сезона был основным голкипером команды.

Напомним, «Страсбург» принадлежит владельцам «Челси», которые приобрели клуб год назад. Петрович перебрался на «Стэмфорд Бридж» прошлым летом из «Нью Инглэнд Революшн».