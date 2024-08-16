«Манчестер Юнайтед» сообщил Эриксену, что он может искать новую команду

«Манчестер Юнайтед» готов до конца трансферного окна расстаться со своим полузащитником Кристианом Эриксеном. По информации от Football Insider, руководство манкунианцев дало понять датчанину, что тот может искать себе новую команду.

Эриксен уже не входит в планы главного тренера Эрика тен Хага, который пригласил футболиста на «Олд Траффорд» летом 2022 года. «Манчестер Юнайтед» готов отпустить Кристиана по дешёвой цене, так как в своё время клуб подписал датчанина на правах свободного агента.

32-летний Эриксен в прошлом сезоне сыграл в 22 поединках в Английской премьер-лиге, где отметился голом и двумя ассистами.