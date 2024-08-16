Тен Хаг рассказал подробности о травме Шоу

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о ситуации с травмой левого защитника Люка Шоу, который пропустит стартовый отрезок сезона.

«В первом сезоне, когда я был здесь, Люк провёл очень много матчей. Я уверен, что нам удастся вернуть его в лучшую форму. Я говорил с Шоу, он очень предан своему делу и клубу. У меня есть сильная вера в то, что Люк вернётся как можно быстрее и сделает свой вклад в успехи команды», – цитирует тен Хага журналист Фабрицио Романо.

Напомним, в прошлом сезоне Шоу смог провести всего 12 матчей в Английской премьер-лиге. Защитник пропустил большинство игр из-за различных травм.