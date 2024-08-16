Тен Хаг: «Маунт провёл с командой полную предсезонку, это должно ему помочь»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от выступлений полузащитника Мэйсона Маунта в новом сезоне. Напомним, большую часть прошлой кампании англичанин пропустил из-за травм и успел отметиться всего одним голом в Премьер-лиге.

«Маунт провёл с командой полную предсезонку, это должно ему помочь. Все мы знаем, что Маунт является качественным футболистом, который поможет нам добраться до нужного уровня и выигрывать матчи», – цитирует тен Хага журналист Фабрицио Романо.

Прошлым летом «Манчестер Юнайтед» заплатил за Маунта 65 миллионов евро лондонскому «Челси».