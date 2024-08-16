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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Сити» - второй, «Ливерпуль» - третий: Ширер назвал нового чемпиона АПЛ

16 Августа 2024 • 09:02 Комментировать

Экс-форвард сборной Англии и «Ньюкасла» Алан Ширер поделился мыслями о новом сезоне Премьер-лиги. Как сообщает The Mirror, эксперт сделал прогноз на следующего чемпиона Англии.

Ширер считает, что в АПЛ будет новый победитель. Алан верит в триумф лондонского «Арсенала». На второе место он поставил действующего чемпиона страны – «Манчестер Сити». Тройку призеров, по мнению эксперта, замкнет «Ливерпуль». На четвертое место он определил «Ньюкасл».

Новый розыгрыш Английской премьер-лиги стартует в пятницу, 16 августа, поединком между «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэмом». Встреча пройдет на «Олд Траффорд» и начнется в 22:00 мск.

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Евро-Футбол.Ру,
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09:02 · Англия. Премьер-лига
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