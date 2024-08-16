Де Лигт высказался о Криштиану Роналду

«У каждого футболиста можно чему-то научиться. Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед», творил историю здесь. Криштиану относится к своему телу как к храму. Своим отношением к делу он является примером для молодых игроков, в том числе и для меня», - передает слова нидерландца Mirror.