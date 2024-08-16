Де Лигт высказался о Криштиану Роналду

Центральный защитник Маттейс де Лигт поделился мнением о 39-летнем нападающем Криштиану Роналду.
«У каждого футболиста можно чему-то научиться. Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед», творил историю здесь. Криштиану относится к своему телу как к храму. Своим отношением к делу он является примером для молодых игроков, в том числе и для меня», - передает слова нидерландца Mirror.
Ди Лигт и Роналду вместе выступали за туринский «Ювентус» с 2019 по 2021 год. Этим летом Маттейс перешел в «Манчестер Юнайтед», подписав пятилетнее трудовое соглашение. Его трансфер обошелся «красным дьяволам» в 45 миллионов евро.
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