Де Лигт поделился мнением о Мазрауи

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Маттейс де Лигт рассказал, что думает о своём одноклубнике Нуссаире Мазрауи.

Оба футболиста пополнили ряды «красных дьяволов» в начале недели, перебравшись из «Баварии». Нидерландец и марокканец знакомы ещё по совместным выступлениям за амстердамский «Аякс», где с ними работал нынешний рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг.

«Что я могу сказать у Нуссаире? Он потрясающий парень, прекрасный игрок. Я знаю его уже давно – думаю, около десяти лет. Мы не просто так оказываемся в одном клубе уже в третий раз – у нас особые отношения, и я очень рад, что он тоже перешёл в «Манчестер Юнайтед». Мы сможем помочь друг другу», – сказал де Лигт в интервью клубному каналу.

В пятницу «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Фулхэма» в матче первого тура АПЛ. По словам тен Хага, оба новичка будут доступны для участия в поединке.