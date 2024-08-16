Нападающий «Челси» Броя заинтересовал ещё один клуб Премьер-лиги

Число претендентов на форварда «Челси» Армандо Брою пополнил ещё один представитель Английской премьер-лиги.

Интерес к албанцу уже приписывался «Эвертону», «Саутгемптону» и «Вулверхэмптону». Теперь в гонку готов включиться клуб-новичок элитного дивизиона – «Ипсвич». «Трактористы» рассматривают возможность подписания 22-летнего игрока на правах аренды до конца сезона, информирует Sky Sports. В «Челси» на форварда не рассчитывают, поэтому ждут предложений.

Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость Армандо Брои в 22 млн евро. Текущий контракт футболиста с «синими» рассчитан до лета 2028 года.