«Астон Вилла» близка к покупке трансферной цели «ПСЖ»

Защитник «Фейеноорда» Лютсхарел Гертрейда готов продолжить карьеру в «Астон Вилле».

24-летний футболист сборной Нидерландов уже дал добро на переход в ряды бирмингемцев. Согласно информации журналиста Ромейна Колле-Гадена, на универсального игрока обороны также претендовал «ПСЖ», однако гранд Лиги 1 не успел вовремя сделать предложение.

Как сообщалось ранее, «Пари Сен-Жермен» нужен защитник, способный сыграть в центре и на правом фланге, – Лютсхарел Гертрейда идеально соответствует этому требованию.

Стоимость нидерландца, по версии экспертов Transfermarkt, составляет 32 млн евро.