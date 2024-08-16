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«Астон Вилла» близка к покупке трансферной цели «ПСЖ»

16 Августа 2024 • 06:03 Комментировать
Гавр
...
ПСЖ
1 7.40 X 4.80 2 1.45
Через 15 ч. 30 мин.

Защитник «Фейеноорда» Лютсхарел Гертрейда готов продолжить карьеру в «Астон Вилле».

24-летний футболист сборной Нидерландов уже дал добро на переход в ряды бирмингемцев. Согласно информации журналиста Ромейна Колле-Гадена, на универсального игрока обороны также претендовал «ПСЖ», однако гранд Лиги 1 не успел вовремя сделать предложение.

Как сообщалось ранее, «Пари Сен-Жермен» нужен защитник, способный сыграть в центре и на правом фланге, – Лютсхарел Гертрейда идеально соответствует этому требованию.

Стоимость нидерландца, по версии экспертов Transfermarkt, составляет 32 млн евро.

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