Стало известно, кого хотел подписать «Манчестер Сити» на замену Эдерсону

«Манчестер Сити» уже подыскивал замену голкиперу Эдерсону, который мог переехать в Саудовскую Аравию.

Бразилец был готов принять выгодное предложение от одного из саудовских клубов, но «горожанам» удалось сохранить своего «первого номера». Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, главным кандидатом на замену Эдерсону в «Манчестер Сити» был Михаэль Цеттерер из бременского «Вердера». Не исключено, что другие английские клубы попробуют подписать 29-летнего вратаря до закрытия трансферного окна.

Михаэль Цеттерер провёл 41 матч за первую команду «Вердера», пропустив 59 голов. Стоимость немецкого стража ворот оценивается порталом Transfermarkt в 3 млн евро.