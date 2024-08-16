Тен Хаг ответил, сможет ли «Манчестер Юнайтед» побороться за трофеи в новом сезоне

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг верит в перспективы своей команды в новой кампании.

«Красные дьяволы» не оставались без трофеев в обоих сезонах при нидерландце: сначала был завоёван Кубок английской лиги, а затем покорился и Кубок Англии. Перед стартом нового розыгрыша АПЛ журналисты поинтересовались у тен Хага, способен ли «Манчестер Юнайтед» вновь замахнуться на титулы.

«Мы выиграли два трофея [в двух предыдущих сезонах] – это вселяет в нас веру в то, что мы способны побеждать. Мы выиграли больше трофеев [за этот период], чем любой другой клуб лиги, не считая «Манчестер Сити», – передаёт The United Stand комментарии наставника манкунианцев.

Уже в пятницу «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Фулхэма» в матче первого тура Премьер-лиги.